Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Лидеры стран Евросоюза обсудят на саммите новые антироссийские санкции
Общество
В Госдуме прокомментировали условия Украины для поставок воды в Крым
Экономика
Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России
Общество
Появилось видео выступления Манижи в финале «Евровидения»
Спорт
Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы
Спорт
Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею
Наука
«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Общество
В ФНС рассказали об учебнике о налогах для школьников
Мир
В России оценили возможности космических аппаратов США Х-37

Лидеры стран Евросоюза обсудят на саммите новые антироссийские санкции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться новые санкции против России, но при этом главы государств ЕС заявят о нежелании конфронтации с Москвой. Такое мнение в субботу, 22 мая, в интервью Чешскому радио высказала замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«Санкции — это вообще тупиковый вариант»
Предправления Ассоциации европейского бизнеса Йохан Вандерплаетсе — о влиянии рестрикций на инвестиции и о просьбе упростить въезд в РФ поставившим прививки

«Вновь повторяются легитимные требования ЕС в отношении российской стороны: окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего Алексея Навального, и выполнение минских соглашений. Думаю, что (на саммите) также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом», — отметила она.

Однако, добавила Юрова, Россия похоже решила вести себя «как противник, и не остается ничего иного, как реагировать на это».

По мнению представителя Еврокомиссии, скорее всего, во время саммита будут обсуждать принятие новых экономических санкций в отношении РФ. О дальнейшей координированной высылке российских дипломатов речь вряд ли пойдет. Как заметила Юрова, наиболее твердо по отношению к России себя могут повести, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время страны Западной Европы уже длительное время реагируют на российские действия заметно мягче, подчеркнула она.

Саммит ЕС состоится 24–25 мая в Брюсселе.

22 мая депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что активизация действий Евросоюза (ЕС) по налаживанию отношений с Россией встретит полное понимание в Москве при определенных условиях. Таким образом депутат прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга, который рассказал о желании ЕС наладить диалог с Россией, однако Москва, по его словам, не идет на контакт.

Бальбек добавил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом только в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Шалленберга о том, что Москва не проявляет интереса к диалогу.

Захарова отметила, что Россия участвовала в разных проектах ЕС, однако многие из них были приостановлены из-за принятия Евросоюзом санкций против РФ.

Соответствующие заявления Шалленберг сделал ранее в этот же день. Он также указывал на напряженность и отягощенность в отношениях Евросоюза и России, отметив, что для формирования и укрепления диалога необходимо стремление обеих сторон.

При этом глава МИД Австрии подчеркнул важность сотрудничества Евросоюза и РФ во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики. Он также выразил надежду на то, что тональность в отношениях ЕС и России скоро изменится.

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. Высокопоставленный представитель организации уточнил, что пути достижения стабильных отношений будут обсуждаться на предстоящем саммите в Брюсселе. Относительно возможного применения новых санкций в отношении РФ он отметил, что некоторые страны могут выступить за принятие данных ограничений, тогда как другие — против. Нужно провести дискуссию, подчеркнул дипломат.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021