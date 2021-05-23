Лидеры стран Евросоюза обсудят на саммите новые антироссийские санкции

На предстоящем саммите лидеров стран Евросоюза будут обсуждаться новые санкции против России, но при этом главы государств ЕС заявят о нежелании конфронтации с Москвой. Такое мнение в субботу, 22 мая, в интервью Чешскому радио высказала замглавы Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова.

«Вновь повторяются легитимные требования ЕС в отношении российской стороны: окончание гибридных и кибернетических войн, уважение к человеческим правам, прежде всего Алексея Навального, и выполнение минских соглашений. Думаю, что (на саммите) также будет сказано о том, что ЕС хочет избежать конфронтации со своим близким соседом», — отметила она.

Однако, добавила Юрова, Россия похоже решила вести себя «как противник, и не остается ничего иного, как реагировать на это».

По мнению представителя Еврокомиссии, скорее всего, во время саммита будут обсуждать принятие новых экономических санкций в отношении РФ. О дальнейшей координированной высылке российских дипломатов речь вряд ли пойдет. Как заметила Юрова, наиболее твердо по отношению к России себя могут повести, помимо Чехии, Польша и Латвия. В то же время страны Западной Европы уже длительное время реагируют на российские действия заметно мягче, подчеркнула она.

Саммит ЕС состоится 24–25 мая в Брюсселе.

22 мая депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что активизация действий Евросоюза (ЕС) по налаживанию отношений с Россией встретит полное понимание в Москве при определенных условиях. Таким образом депутат прокомментировал заявление главы МИД Австрии Александра Шалленберга, который рассказал о желании ЕС наладить диалог с Россией, однако Москва, по его словам, не идет на контакт.

Бальбек добавил, что Россия готова к диалогу с Евросоюзом только в формате полного равноправия, взаимоуважения и невмешательства во внутренние дела.

Ранее в субботу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла заявления Шалленберга о том, что Москва не проявляет интереса к диалогу.

Захарова отметила, что Россия участвовала в разных проектах ЕС, однако многие из них были приостановлены из-за принятия Евросоюзом санкций против РФ.

Соответствующие заявления Шалленберг сделал ранее в этот же день. Он также указывал на напряженность и отягощенность в отношениях Евросоюза и России, отметив, что для формирования и укрепления диалога необходимо стремление обеих сторон.

При этом глава МИД Австрии подчеркнул важность сотрудничества Евросоюза и РФ во многих сферах, начиная от вопросов климата до энергетики. Он также выразил надежду на то, что тональность в отношениях ЕС и России скоро изменится.

21 мая в ЕС заявили о стремлении к стабильным отношениям с Россией. Высокопоставленный представитель организации уточнил, что пути достижения стабильных отношений будут обсуждаться на предстоящем саммите в Брюсселе. Относительно возможного применения новых санкций в отношении РФ он отметил, что некоторые страны могут выступить за принятие данных ограничений, тогда как другие — против. Нужно провести дискуссию, подчеркнул дипломат.