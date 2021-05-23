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Экс-министр экономики Украины указал на провал «Крымской платформы»

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Форум «Крымская платформа», запланированный на август 2021 года, не принесет желаемых Киевом результатов. Сама идея мероприятия больше походит на пиар и отвлечение внимания, которые на самом деле нанесут удар по репутации президента Украины Владимира Зеленского. Такое мнение высказал бывший министр экономики страны Виктор Суслов.

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«Какой смысл в этой платформе, если в ней не будет участвовать Россия? При этом никто не сомневается в том, что именно РФ сегодня полностью контролирует Крым. Аннексия Россией полуострова — это факт. Поэтому не вести переговоров с РФ и создавать платформы без ее участия — это по меньшей мере смешно», — приводит его слова украинское издание «Главред».

Суслов также добавил, что в форуме, вероятно, не примут участие главы крупных государств. В частности, он отверг возможность участия в «Крымской платформе» президента США Джо Байдена и отметил, что в лучшем случае от американской стороны могут выступить либо послы, либо куратор украинского направления Госдепа Виктория Нуланд.

По его словам, более вероятен приезд на форум лидеров Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. При этом вряд ли кто-то из лидеров ведущих стран «захочет выглядеть странно и нелепо, когда не с кем обсуждать вопрос Крыма», считает эксперт.

Суслов добавил, что многие мировые лидеры могут не приехать и на празднование 30-летия независимости Украины в августе 2021 года из-за опасений быть «втянутыми» в «Крымскую платформу».

«Так что всё это — отвлечение внимания и пиар. Но они не только не помогут Зеленскому вернуть Крым, но и навредят ему и его репутации. Особенно после того, как пройдет 30-я годовщина независимости, когда считанные люди посидят на этой платформе и ничего не решат», — заключил Суслов.

Накануне, 21 мая, председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов, говоря о форуме «Крымская платформа», отметил, что мероприятия можно назвать русофобским шабашем. Он добавил, что украинские провокационные заявления уже давно никого не пугают, а сам Киев «никак не уразумеет, что крымский поезд от него давно уже ушел».

20 мая, анонсируя военный парад в День независимости Украины, президент страны Владимир Зеленский выразил надежду на участие представителей иностранных делегаций в учредительной встрече «Крымской платформы», намеченной на 23–24 августа. В форуме, по задумке организаторов, должны принять участие представители стран, поддерживающих позицию Киева по вопросу о Крыме.

16 марта Зеленский заявил, что его страна «объединяет мир» на базе созданного формата «Крымская платформа», чтобы «вернуть Украине украинское».

За день до этого, 15 марта, Совет национальной безопасности и обороны Украины принял стратегию по возвращению Крыма под контроль Киева. Экс-министр курортов и туризма полуострова Александр Лиев подчеркнул, что Киеву не следует контактировать с администрацией Крыма и признавать проходящие на полуострове выборы.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые усилия Киева по возвращению Крыма в состав Украины нелегитимны и будут восприниматься в качестве агрессии.

Крым стал регионом России после проведенного там весной 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя проголосовали за вхождение в состав страны. Киев считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом проголосовали за воссоединение.

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