В ФНС рассказали об учебнике о налогах для школьников

Информация о налогах на территории России будет в доступной форме изложена в учебниках для школьников. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) РФ Даниил Егоров в ходе выступления на марафоне «Новое знание», трансляция которого велась на YouTube.

«Первое — мы сейчас готовим книгу, просто о налогах, и она скоро выйдет, естественно, и в интернет-формате тоже», — заявил Егоров, говоря о доступности материалов о налогах для школьников и студентов.

Как уточнили в ФНС, учебное пособие будет предназначено для учащихся 10-х и 11-х классов. Оно будет содержать информацию о российской налоговой системе и законодательстве в этой сфере, пишет ТАСС.

Накануне, 21 мая, ФНС поделилась данными, согласно которым число россиян, обращавшихся за налоговым вычетом, на январь 2021 года составило более 4,9 млн человек. Средняя сумма вычета составляет 376,4 тыс. рублей, а в совокупности вычетов было выдано на сумму свыше 1,8 млрд рублей.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая и прошел в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. В программе форума было более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Одним из спикеров стал американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. В частности, он сообщил, что компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей Tesla.