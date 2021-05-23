Автомобиль каршеринга врезался в отбойник на юге Москвы

ДТП с участием автомобиля каршеринга произошло на юге Москвы вечером в субботу, 22 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Как уточняется, отмечается, что водитель не справился с управлением и влетел в отбойник на Варшавском шоссе. На видеозаписи с места аварии видно, что у машины поврежден кузов.

В результате ДТП пострадал водитель. На месте работают сотрудники ГИБДД и скорой помощи, обстоятельства аварии устанавливаются.

Накануне, 21 мая, стало известно о восстановлении автомобильного движения после возгорания трех автомобилей на Веневской улице в столичном Южном Бутово.

В ту же пятницу из-за возгорания автомобилей было полностью перекрыто движение по улице Веневской в районе дома 27, пишет «Москва 24». На парковке сгорели три машины.