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Впереди Италия: Как прошел международный песенный конкурс «Евровидение-2021»

Представлявшая Россию Манижа заняла 9 место
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Евровидение
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В Роттердаме в субботу, 22 мая, состоялся финал международного конкурса «Евровидение-2021». Итоги праздника песни — в фотогалерее «Известий»

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Болельщик с украшенной блестками бородой перед началом финала конкурса «Евровидение-2021»

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Евровидение
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Болельщики рядом с входом на арену Ahoy Rotterdam перед началом конкурса «Евровидение-2021»

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Евровидение
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Французские болельщицы в красочных париках и разноцветных масках с изображениями певицы Barbara Pravi

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Российская певица Манижа на сцене конкурса «Евровидение-2021» в ярком костюме, специально приготовленном для выступления

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Манижа исполняет композицию Russian Woman. На заднике проецировались заставки, созданные по мотивам картин русских художниц Наталии Гончаровой и Александры Экстер.а

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Евровидение
Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Журналисты в пресс-центре во время выступления российской певицы Манижи в финале конкурса «Евровидение-2021»

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Певица из Молдавии Наталья Гордиенко исполняет конкурсную композицию Sugar

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Представительница Греции Стефания и ее песня Last Dance

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Участники «Евровидения-2021» из Исландии оказались носителями коронавирусной инфекции. Музыканты отказалась от очного участия в конкурсе, а зрителям продемонстрировали видео с репетиции

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Норвежский музыкант TIX и его песня Fallen Angel

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Певец из Германии Йендрик исполняет композицию I Don’t Feel Hate

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Уроженец Суринама Жангю Макрой представлял на конкурсе Нидерланды с песней Birth of a New Age

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Итальянская певица Сенит родом из Эритреи, а на сцену с композицией Adrenalina вышла от лица карликового государства Сан-Марино

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Завершился конкурс выступлением Гленнис Грейс, представлявшей Нидерланды в программе 2005 года, и одного из самых популярных диджеев мира DJ Afrojack

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Подсчет голосов был проведен достаточно оперативно

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Представитель Нидерландов Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers и 432 набранными баллами сумел занять третье место по итогам конкурса

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Певица из Франции Барбара Прави, исполнившая композицию Voilà, набрала 499 баллов и заняла второе место

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Евровидение
Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw

Итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования жюри и зрителей, представители Италии набрали 524 балла

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