Впереди Италия: Как прошел международный песенный конкурс «Евровидение-2021»
В Роттердаме в субботу, 22 мая, состоялся финал международного конкурса «Евровидение-2021». Итоги праздника песни — в фотогалерее «Известий»
Болельщик с украшенной блестками бородой перед началом финала конкурса «Евровидение-2021»
Болельщики рядом с входом на арену Ahoy Rotterdam перед началом конкурса «Евровидение-2021»
Французские болельщицы в красочных париках и разноцветных масках с изображениями певицы Barbara Pravi
Российская певица Манижа на сцене конкурса «Евровидение-2021» в ярком костюме, специально приготовленном для выступления
Манижа исполняет композицию Russian Woman. На заднике проецировались заставки, созданные по мотивам картин русских художниц Наталии Гончаровой и Александры Экстер.а
Журналисты в пресс-центре во время выступления российской певицы Манижи в финале конкурса «Евровидение-2021»
Певица из Молдавии Наталья Гордиенко исполняет конкурсную композицию Sugar
Представительница Греции Стефания и ее песня Last Dance
Участники «Евровидения-2021» из Исландии оказались носителями коронавирусной инфекции. Музыканты отказалась от очного участия в конкурсе, а зрителям продемонстрировали видео с репетиции
Норвежский музыкант TIX и его песня Fallen Angel
Певец из Германии Йендрик исполняет композицию I Don’t Feel Hate
Уроженец Суринама Жангю Макрой представлял на конкурсе Нидерланды с песней Birth of a New Age
Итальянская певица Сенит родом из Эритреи, а на сцену с композицией Adrenalina вышла от лица карликового государства Сан-Марино
Завершился конкурс выступлением Гленнис Грейс, представлявшей Нидерланды в программе 2005 года, и одного из самых популярных диджеев мира DJ Afrojack
Подсчет голосов был проведен достаточно оперативно
Представитель Нидерландов Gjon’s Tears с песней Tout l’Univers и 432 набранными баллами сумел занять третье место по итогам конкурса
Певица из Франции Барбара Прави, исполнившая композицию Voilà, набрала 499 баллов и заняла второе место
Итальянская группа Maneskin с песней Zitti E Buoni стала победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2021». По итогам голосования жюри и зрителей, представители Италии набрали 524 балла