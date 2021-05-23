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В Конго началось извержение вулкана

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Началось извержение вулкан Ньирагонго, находящегося на территории Демократической Республики Конго на границе с Руандой. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает Reuters.

По его информации, вспышки света из кратера вулкана заметны из руандийского города Рубава и конголезкого Гома. В последнем отключена подача электричества. В городе чувствуется запах серы. Как отмечает агентство, местный вулканолог Дарио Тедеско считает, что Гоме с его 1,5-миллионным населением ничего не угрожает, хотя ранее он предполагал, что город может пострадать от извержения. Однако жители в панике покидают свои дома и двигаются к границе с Руандой. Местные власти призывают к спокойствию.

Источник агентства в миссии ООН в стране сообщил, что разведывательный полет вертолета организации показал, что лава не течет в сторону Гомы или каких-либо крупных населенных пунктов.

Последний раз Ньирагонго извергался в 2002 году, в результате лава хлынула в Гому, убив 250 человек и оставив без крова 120 тыс. человек.

Вулкан Ньирагонго находится в 20 километрах к северу от озера Киву, его высота — 3 470 м. Особый химический состав лавы делает ее сверхтекучей. Скорость движения лавы с его склонов может достигать 96 км/ч. Самое значительное извержение Ньирагонго произошло в 1977 году, тогда его жертвами стали более 600 человек.

8 мая в Индонезии проснулся вулкан Синабунг. Более 12 тыс. человек были вынуждены покинуть дома, а местные аэропорты отменили рейсы. Вулкан выбросил столб пепла на высоту более 4 км.

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