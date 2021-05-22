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Ученый оценил вероятность начала пандемии птичьего гриппа

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Говорить о начале пандемии птичьего гриппа пока преждевременно, однако стоит внимательно следить за ситуацией, так как есть вероятность того, что вирус мутирует и начнет передаваться от человека к человеку. Об этом 22 мая заявил кандидат ветеринарных наук Павел Рахманин.

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«Не исключено, что вирус может мутировать и в каких-то его дальнейших видоизменениях передаваться человеку. Но здесь сложно сказать. Пока таких инцидентов, насколько мне известно, не было. Надо отслеживать ситуацию», — цитирует Рахманина сайт «360.ru».

Ученый добавил, что птичий грипп в последнее время снова начал о себе напоминать, и пока неизвестно, будет ли он распространяться дальше. Рахманин призвал соблюдать меры профилактики, чтобы инфекцию можно было остановить.

Ранее в этот день ученые из Китая предположили, что состав и история мутации вируса птичьего гриппа H5N8 могут привести к еще одной пандемии. Новый штамм птичьего гриппа, как утверждают исследователи, впервые был обнаружен в Китае в 2010 году. В 2014 году вспышки заболевания были у птиц в Японии и Южной Кореи, в 2016 году — в Индии, России, Монголии, США и Европе.

Также 22 мая сообщалось, что государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» получил прототип вакцины против птичьего гриппа, при необходимости может начаться производство препарата.

Генеральный директор центра Ринат Максютов напомнил, что центр документально подтвердил передачу вируса птичьего гриппа человеку в феврале, после чего началась разработка вакцинного штамма.

В конце февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России был выявлен первый случай инфицирования человека вирусом птичьего гриппа. Заражение было зафиксировано на птицефабрике на юге России ранее, в декабре прошлого года. Работников предприятия обследовали врачи. Ученые центра «Вектор» выделили генетический материал этого вида гриппа птиц у семерых сотрудников птицефабрики.

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