Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России

К концу текущего года произойдет полное восстановление рынка труда в России до пандемии коронавируса. Об этом 22 мая заявил помощник президента РФ Максим Орешкин.

«Благодаря активным мерам, активной поддержке спроса в прошлом году безработица уже сократилась с 6,4% до 5,4%, миллион рабочих мест в российской экономике восстановлен. Мы ожидаем, что до конца года произойдет полное восстановление, и рынок труда вернется на тот уровень, где он был до кризиса», — сказал Орешкин во время выступления на марафоне «Новое знание».

Ранее, 13 мая, министр труда и социальной защиты Антон Котяков на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства рассказал о восстановительном процессе на рынке труда в стране.

По состоянию на конец марта, численность занятых увеличилась на 644 тыс. человек, подчеркнул Котяков. На основании данных портала «Работа в России», Минтруд фиксирует прирост вакансий по всем регионам, сегодня соискателям доступно более 1,6 млн позиций.

Ранее, 12 мая, премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о важности восстановления рынка труда в России к уровню до пандемии COVID-19. Он отметил, что в 17 регионах РФ показатели уже вернулись к доковидным значениям.

21 апреля президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию призвал как можно раньше восстановить рынок труда в стране. Он отметил, что благодаря поддержке экономики властям удалось сохранить более 5 млн рабочих мест.