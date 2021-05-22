Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Орешкин спрогнозировал срок восстановления рынка труда в России
Культура
Манижа назвала своего фаворита на «Евровидении»
Спорт
Российский пловец Рылов победил на дистанции 200 м на спине на чемпионате Европы
Спорт
Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею
Наука
«Роскосмос» назвал сумму реализации лунной программы со сверхтяжелой ракетой
Мир
В Госдуме объяснили новые санкции США в отношении судов и компаний по СП-2
Происшествия
Названа причина инцидента с Су-30СМ на аэродроме в Крыму
Мир
Эксперты оценили перспективы достройки СП-2 на фоне новых санкций
Общество
Кириенко подвел итоги марафона «Новое знание»

Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Главный тренер сборной России Валерий Брагин 22 мая прокомментировал победу команды над спортсменами из Великобритании в матче чемпионата мира (ЧМ) в Латвии.

Жертвуя шайбой: хоккейная сборная провалила репетицию перед ЧМ
Команда Валерия Брагина завершила чешский Евротур двумя поражениями

По словам Брагина, дебютанты Станислав Бочаров, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко провели хорошую игру и «неплохо влились».

Также тренер отметил, что Константин Окулов, получивший повреждение плеча, будет восстанавливаться и пока не выйдет в составе сборной.

«Мы хотели хорошего начала — так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно», — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Бочаров отметил, что основной принцип игры для команды на данный момент — пять в обороне, пять в атаке. Также для команды важно играть без грубых ошибок, но сохранять агрессивность.

Ранее в этот день стало известно, что россияне обыграли соперников со счетом 7:1.

24 мая россияне сыграют против сборной Словакии.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021