Главный тренер сборной России оценил победу над Британией на ЧМ по хоккею

Главный тренер сборной России Валерий Брагин 22 мая прокомментировал победу команды над спортсменами из Великобритании в матче чемпионата мира (ЧМ) в Латвии.

По словам Брагина, дебютанты Станислав Бочаров, Сергей Толчинский, Андрей Кузьменко провели хорошую игру и «неплохо влились».

Также тренер отметил, что Константин Окулов, получивший повреждение плеча, будет восстанавливаться и пока не выйдет в составе сборной.

«Мы хотели хорошего начала — так и получилось. Забили хорошие голы. В дальнейшем мы требовали от игроков правильной игры. Неправильные навыки надо убирать и играть более агрессивно», — цитирует Брагина «Спорт-Экспресс».

В свою очередь, Бочаров отметил, что основной принцип игры для команды на данный момент — пять в обороне, пять в атаке. Также для команды важно играть без грубых ошибок, но сохранять агрессивность.

Ранее в этот день стало известно, что россияне обыграли соперников со счетом 7:1.

24 мая россияне сыграют против сборной Словакии.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.