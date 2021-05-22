Уголовное дело возбудили в отношении выстрелившего в женщину в Москве

В Москве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, который выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом 22 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Егорова.

Инцидент произошел днем ранее. На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал инцидент, видно, как мужчина стоит у подъезда с двумя женщинами, после стреляет в лоб одной из них.

Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. На данный момент она находится в отделении нейрохирургии. Отмечается, что женщина находилась в реанимации, однако в настоящее время медики проводят восстановительную терапию.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Отмечается, что до этого Егоров уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде. После произошедшего в пятницу инцидента он написал явку с повинной.