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Уголовное дело возбудили в отношении выстрелившего в женщину в Москве

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В Москве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» в отношении тренера по фигурному катанию Дениса Егорова, который выстрелил женщине в голову из сигнального пистолета. Об этом 22 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Также стало известно, что сотрудники правоохранительных органов задержали Егорова.

Инцидент произошел днем ранее. На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал инцидент, видно, как мужчина стоит у подъезда с двумя женщинами, после стреляет в лоб одной из них.

Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. На данный момент она находится в отделении нейрохирургии. Отмечается, что женщина находилась в реанимации, однако в настоящее время медики проводят восстановительную терапию.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Отмечается, что до этого Егоров уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде. После произошедшего в пятницу инцидента он написал явку с повинной.

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