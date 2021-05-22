Третьяк оценил победу сборной России над Британией в матче ЧМ по хоккею

Сборная России по хоккею оперативно завоевала преимущество в матче против команды Великобритании на чемпионате мира, тем самым продемонстрировав сопернику свою силу. Такое заявление в субботу, 22 мая, сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

По его словам, игра была отличной.

«Всех российских болельщиков поздравляю со второй победой нашей команды! Два дня подряд мы смотрим хороший хоккей, ребята почувствовали вкус голов. Главное, в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счете, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто. Считаю, что отличная игра была. В звеньях игроки почувствовали друг друга — это очень важно», — сказал Третьяк «РИА Новости».

Россияне обыграли соперников со счетом 7:1. В первом периоде сборная России отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев. В итоге Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы.

24 мая россияне сыграют против сборной Словакии.

Ранее в пятницу российские хоккеисты в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.