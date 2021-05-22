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Третьяк оценил победу сборной России над Британией в матче ЧМ по хоккею

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Сборная России по хоккею оперативно завоевала преимущество в матче против команды Великобритании на чемпионате мира, тем самым продемонстрировав сопернику свою силу. Такое заявление в субботу, 22 мая, сделал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

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По его словам, игра была отличной.

«Всех российских болельщиков поздравляю со второй победой нашей команды! Два дня подряд мы смотрим хороший хоккей, ребята почувствовали вкус голов. Главное, в матче с британцами нужно было в первом периоде решить вопрос с преимуществом в счете, и ребята справились. Сразу дали понять, кто есть кто. Считаю, что отличная игра была. В звеньях игроки почувствовали друг друга — это очень важно», — сказал Третьяк «РИА Новости».

Россияне обыграли соперников со счетом 7:1. В первом периоде сборная России отправила в ворота соперников четыре шайбы. Две из них забил Антон Бурдасов, Михаил Григоренко и Сергей Толкачинский — по одной, сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Шайбы в ворота британцев также забили Павел Карнаухов, Андрей Кузьменко, Антон Слепышев. В итоге Россия набрала шесть очков после двух матчей и возглавляет турнирную таблицу группы.

24 мая россияне сыграют против сборной Словакии.

Ранее в пятницу российские хоккеисты в стартовом матче чемпионата мира обыграли команду Чехии со счетом 4:3.

Чемпионат мира по хоккею продлится в Латвии до 6 июня. В группе сборной России команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Белоруссии и Великобритании.

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