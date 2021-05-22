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Стало известно о состоянии пострадавшей после выстрела тренера в Москве

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Женщина, в которую 21 мая выстрелил тренер по фигурному катанию Денис Егоров, в настоящее время находится в отделении нейрохирургии. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что женщина находилась в реанимации, однако в настоящее время медики проводят восстановительную терапию.

К пострадавшей в больницу не пускают никого из-за ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего и проводят проверку. Отмечается, что до этого Егоров уже был судим за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

Ранее РЕН ТВ публиковал видео с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали факт нападения.

На кадрах видно, как мужчина стоит у подъезда с двумя женщинами, после стреляет в лоб одной из них. Пострадавшую доставили в Боткинскую больницу. Тренер написал явку с повинной.

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