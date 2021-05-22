Диетолог назвала способ нарезать лук без слез

Диетолог Анна Белоусова в субботу, 22 мая, рассказала о методе, позволяющем избежать слез из глаз при нарезании лука.

По ее словам, для этого следует использовать воду или другие безалкогольные напитки.

«Для того, чтобы нарезать лук в салат ножом, на терке и не расплакаться, не закраснеть носом, мы просто набираем в рот воду. На самом деле, можно не только воду, я пробовала со всякими разными безалкогольными напитками. Набираем жидкость, не глотаем, режем и не плачем»,— рассказала она в беседе с телеканалом «Звезда».

19 апреля врач-гомеопат, фитотерапевт Михаил Лущик рассказал о полезных свойствах редьки, назвав этот овощ незаслуженно забытым. По словам специалиста, овощ содержит большое количество серы, которая активирует работу кишечно-желудочного тракта, а также является мощным «выводителем» вредных веществ, включая тяжелые металлы.