Галямину задержали на съезде муниципальных депутатов в Великом Новгороде

В Великом Новгороде на съезде независимых муниципальных депутатов правоохранительные органы задержали кандидата филологических наук и бывшего муниципального депутата Тимирязевского района Москвы Юлию Галямину. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила политик на своей странице в Twitter.

«Меня задержали. Причину задержания не назвали, не представились», — написала Галямина.

Отмечается, что Галямина была задержана за организацию мероприятия, нарушающего введенные в субъекте требования по нераспространению коронавируса.

В декабре прошлого года Галямина была приговорена к двум годам условно за публикацию призывов к участию в незаконной акции.

По данным следствия, летом 2020 года депутат опубликовала в соцсетях призывы выйти на несогласованную акцию протеста против поправок в Конституцию. 15 июля на акцию пришло не менее 150 человек.