«Лидеры России» приняли участие в марафоне «Новое знание»

Победители и наставники конкурса «Лидеры России» в субботу, 22 мая, поучаствовали в дискуссии «Россия — страна возможностей», которая прошла на марафоне «Новое знание», передает РЕН ТВ.

Сессия состоялась в преддверии трехлетия со дня подписания главой РФ Владимиром Путиным указа о создании АНО «Россия — страна возможностей».

По мнению первого заместителя руководителя администрации президента РФ, наставника конкурса «Лидеры России» Сергея Кириенко, запуск платформы «Россия — страна возможностей» является одной из важнейших инициатив Владимира Путина.

«Запуская систему кадрового отбора, он понимал, что ключевой ресурс развития — человеческий потенциал. Россия уникальна творческим потенциалом людей. Задача государства — понять принципиальную логику: насколько быстро человек сможет найти свой талант, насколько быстро он будет развивать себя и государство. Задача органов государственной власти — создать условия для такого развития, создать механизмы поддержки», — отметил Кириенко.

В рамках конкурса «Лидеры России» реализована программа наставничества, предоставляющая возможность не только показать профессиональные навыки, но и получить новые знания от действующих управленцев и руководителей.

«Наши опросы говорят о том, что на первом месте для участников была возможность получить наставника», — указал генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Он подчеркнул, что «Лидеры России» и иные проекты платформы стали источником вдохновения для многих компаний и регионов.

Как отметил один из победителей конкурса заместитель министра энергетики РФ Павел Сорокин, участие в мероприятии дает возможность получить много полезных знаний в профессиональных сферах, а также познакомиться с интересными людьми из различных областей деятельности. По его словам, «Лидеры России» позволили ему попасть в кадровый резерв и пройти обучение. Кроме того, он подчеркнул высокое значение наставничества проекта в его жизни.

«Работая в коммерческих компаниях всю жизнь, я и не представлял, какая ответственность ложится на государственных служащих. Уровень трудностей и вызовов требует стержня, веры и, конечно, наставника, на которого можно равняться, к которому можно прийти за советом. Наставнические встречи — это встречи не для галочки, это ценный опыт взаимодействия, который служит маяком в развитии целого спектра навыков, знаний и компетенций», — резюмировал Сорокин.

В этот же день стало известно, что марафон «Новое знание» почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров. Мероприятие стартовало 20 мая, оно проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Одним из спикеров стал американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ и сообщил, что компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание».

Отмечается, что марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

Платформа «Россия — страна возможностей», объединяющая образовательные, кадровые, социальные проекты по самореализации, была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента России Владимира Путина.

Заявки на участие в одном из флагманских проектов платформы — «Лидеры России» — подали граждане 127 стран, зарегистрировались более 173 тыс. человек. Победители конкурса получают премию в размере 1 млн рублей и наставника из числа лучших управленцев РФ.