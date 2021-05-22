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Марафон «Новое знание» за три дня собрал около 20 млн просмотров

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Марафон «Новое знание» почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров, сообщил 22 мая первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

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«Мы ставили планку — попробовать «пробить» за три дня цифру в 5 млн просмотров <...> для серьезных лекций — это очень много. На данный момент мы превысили 20 млн просмотров», — сказал Кириенко журналистам.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Одним из спикеров стал американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ и сообщил, что компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание».

Отмечается, что марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.

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