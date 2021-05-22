Марафон «Новое знание» за три дня собрал около 20 млн просмотров

Марафон «Новое знание» почти за трое суток собрал около 20 млн просмотров, сообщил 22 мая первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко.

«Мы ставили планку — попробовать «пробить» за три дня цифру в 5 млн просмотров <...> для серьезных лекций — это очень много. На данный момент мы превысили 20 млн просмотров», — сказал Кириенко журналистам.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представляет одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.

Одним из спикеров стал американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. Он анонсировал скорое официальное появление Tesla в России, Казахстане и других странах СНГ и сообщил, что компания рассматривает Россию в качестве одного из возможных мест для размещения заводов по производству электромобилей.

21 апреля, выступая с посланием Федеральному собранию, президент России Владимир Путин заявил об актуальности перезапуска общества «Знание».

Отмечается, что марафон станет современной платформой знаний, которая, опираясь на просветительский опыт и традиции Советского Союза, будет действовать как отправная точка для новых форматов работы общества.