В правительстве России заявили о планах побороть бюрократию при оказании госуслуг

Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать по одному клику. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках выступления на марафоне «Новое знание».

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — сообщил Мишустин.

По словам главы правительства, идеальный государственный сервис «предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем».

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», — заключил премьер-министр России.

21 мая президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) внести изменения в законодательство для устранения барьеров при получении гражданами соцуслуг.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. По его словам, перед каждым руководителем стоит задача не только быстрого перевода в цифровой формат, но и оперативности предоставления этих услуг.