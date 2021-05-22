Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В правительстве назвали победой России создание эффективных вакцин от COVID-19
Мир
Захарова опровергла заявления о незаинтересованности России в диалоге с ЕС
Общество
С 1 июля впервые получающим паспорт будут вручать экземпляры Конституции
Общество
В правительстве России заявили о планах побороть бюрократию при оказании госуслуг
Общество
Онколог назвал способ выявить рак на ранних стадиях
Общество
«Вектор» запланировал подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»
Мир
Американский политолог назвал успешной встречу Лаврова и Блинкена
Общество
Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений по COVID-19
Наука
Ученые описали мутацию COVID-19 со странным набором генов

В правительстве России заявили о планах побороть бюрократию при оказании госуслуг

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские власти хотят сократить до минимума участие чиновников в предоставлении госуслуг, такие сервисы должны работать по одному клику. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал премьер-министр Михаил Мишустин в рамках выступления на марафоне «Новое знание».

Досудное дело: покупателей хотят обязать решать споры на «Госуслугах»
Но в этом случае будут нарушены права граждан, считают юристы

«Мы хотим сократить до минимума участие чиновников в процессе оказания услуг, чтобы больше никаких справок, бумажных документов и личных посещений госучреждений не было. Решение всех вопросов по любой жизненной ситуации должно быть комплексным, чтобы услуга оказывалась в один клик и в любое время», — сообщил Мишустин.

По словам главы правительства, идеальный государственный сервис «предоставляется в проактивном режиме, просто потому что у человека изменился статус: окончил школу, вступил в брак, стал родителем».

«Именно таким мы видим государство без бюрократии, не обременительным для людей и бизнеса», — заключил премьер-министр России.

21 мая президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) внести изменения в законодательство для устранения барьеров при получении гражданами соцуслуг.

В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 200 госуслуг, которые в настоящее время предоставляются в бумажном виде, переведут в цифровой формат к 2023 году. По его словам, перед каждым руководителем стоит задача не только быстрого перевода в цифровой формат, но и оперативности предоставления этих услуг.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021