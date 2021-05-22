Врачи рассказали об особенностях и способах лечения диабета второго типа

Хирургическое вмешательство является эффективным способом снижения веса и лечения диабета второго типа у пациентов с морбидным ожирением. Об этом рассказали эксперты на конференции, посвященной роли бариатрических операций в лечении сахарного диабета 2-го типа. Мероприятие состоялось 22 мая на площадке многопрофильного медицинского центра «СОГАЗ» в Геленджике при поддержке компании Olympus.

По данным Всемирной организации здравоохранения, за последние 40 лет число больных диабетом выросло в четыре раза. Наибольшую озабоченность у врачей во всем мире вызывает диабет 2-го типа — до 90% всех случаев заболевания. Эксперты связывают его распространенность с глобальным изменением образа жизни людей: диабет чаще всего развивается на фоне избыточной массы тела и недостаточной физической активности.

«Сахарный диабет 2-го типа является результатом сочетания генетической предрасположенности и неправильного образа жизни. К сожалению, это не тот случай, когда, зная семейную историю, можно чувствовать себя в безопасности, — даже если никто из родственников не страдал диабетом, у любого человека есть риск развития сахарного диабета 2-го типа с возрастом, особенно при лишнем весе. Еще одной отличительной чертой этой болезни является медленное скрытое развитие, которое долгое время может никак не проявляться», — рассказала врач-эндокринолог, старший научный сотрудник НИЛ диабетологии и НИЛ хирургической коррекции метаболических нарушений НМИЦ им. В.А. Алмазова Екатерина Кравчук.

Фото: СОГАЗ МЕДИЦИНА

Она отметила, что такие симптомы как сильная жажда и учащенное мочеиспускание, потливость, слабость возникают уже на поздних стадиях диабета. Таким образом, по ее словам, всем важно хотя бы раз в год посещать врача, который оценит риск развития диабета и назначит необходимые обследования.

По статистике, лишний вес сегодня уже у более 50% населения России, а около 25% страдает ожирением. Принято выделять три степени этого состояния, самой тяжелой из которых является III — так называемое морбидное ожирение, при котором пациент имеет не только индекс массы тела (ИМТ) выше 40, но и серьезные сопутствующие метаболические нарушения, такие как сахарный диабет 2-го типа, артериальную гипертензию.

«Лишь 10% пациентов с высокой степенью ожирения могут похудеть самостоятельно или с помощью консервативных методов лечения. В большинстве случаев единственным эффективным способом борьбы с ожирением и сахарным диабетом 2-го типа является бариатрическая хирургия. Как правило, выполняются гастрошунтирующие операции, которые позволяют не только уменьшить объем желудка, но и изменить механизм прохождения пищи по тонкому кишечнику, активизировав метаболизм и выработку собственного инсулина. Такие вмешательства дают долгосрочный результат: успешное снижение веса, ремиссию или улучшение течения диабета», — подчеркнул ведущий научный сотрудник, руководитель НИЛ хирургии метаболических нарушений НМИЦ им. В.А. Алмазова Александр Неймарк.

Фото: СОГАЗ МЕДИЦИНА

По мнению специалистов, консервативные методы лечения имеют определенные лимиты и не могут помочь в снижении массы тела более чем на 10–15%, тогда как операция позволяет потерять до 50% веса. Это особенно актуально для пациентов с морбидным ожирением, опасность которого для здоровья и жизни намного превышает возможные риски, связанные с хирургией.

«Диабет 2-го типа — это серьезный фактор риска развития сердечно-сосудистых патологий, таких как атеросклероз, ишемическая и гипертоническая болезни, сердечная недостаточность. Это заболевание требует прежде всего восстановления нарушенного обмена углеводов и глюкозы, но неверно думать, что лечить диабет означает только снижать вес и уровень сахара. Нужно также контролировать артериальное давление, холестерин крови и другие показатели, которые влияют на состояние здоровья пациента», — отметил главный врач Группы клиник «СОГАЗ Медицина», врач-кардиолог, профессор Андрей Обрезан.