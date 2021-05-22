Под Петербургом нашли останки солдат из братской могилы

В Ленинградской области в деревне Ольховка нашли останки солдат из братской могилы. Об этом 22 мая сообщает телеканал РЕН ТВ.

Останки обнаружила местная жительница, которая увидела нечто похожее на разрытые могилы, а затем и человеческие кости. Женщина обратилась в полицию.

«Я сразу увидела черепок и вызвала 112, а потом увидела каски, цветы, гвоздики и стаканчики. Мы думаем, что это «черные копатели», они все время здесь ходят с металлоискателями, монетки собирают или что-то еще», — рассказала жительница деревни Ольховка.

На месте также прибыли сотрудники поискового отряда «Доблесть». По факту произошедшего проводится проверка.

«Во вторник будет совещание в администрации поселения по этому факту», — уточнила заместитель председателя общественной межрегиональной историко-патриотической поисковой организации «Доблесть» Алиса Салахова.

До этого, 30 апреля, президент России Владимир Путин подписал закон об обращении с останками и воинскими захоронениями. Закон наделяет региональные власти полномочиями по захоронению и перезахоронению непогребенных останков погибших в годы Великой Отечественной войны и по формированию списков имен погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.

Ранее, 2 апреля, в Крыму возбудили уголовное дело по факту раскопок на территории братской могилы жертв фашистского террора 1941–1943 годов.

По результатам следственной проверки возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 243.4 УК РФ («Повреждение воинских захоронений, памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов, либо посвященных дням воинской славы России»).

В материале уточняется, что до января 2021 года возле Трудовского сельского поселения Симферопольского района осуществлялись незаконные раскопки на территории памятника, являющегося объектом культурного наследия народов России.