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Скончался самый возрастной обладатель велорекордов Робер Маршан

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Во Франции в возрасте 109 лет скончался велорекордсмен Робер Маршан, сообщил 22 мая телеканал France 3.

По его информации, Маршан умер в доме престарелых коммуны Митри-Мори к северо-востоку от Парижа. О причинах смерти не сообщается.

Маршан пережил две мировые войны, работал пожарным, фермером, лесорубом, продавцом обуви и вина.

С 67 лет он стал участвовать в крупных гонках. В 1992 году он совершил велопробег от Парижа до Москвы.

В 2017-м на велодроме Сен-Кантен-ан-Ивелин он проехал 22,5 км за один час, в августе того же года он также выиграл титул 105-летнего чемпиона мира по велоспорту.

Маршан в конце 2018 года проехал на велосипеде 20 км от Прива до Ле Пузена в альпийском департаменте Ардеш, а затем по настояниям врачей прекратил участие в соревнованиях. В 2019 году Федерация велоспорта Франции запретила Маршану устанавливать новые рекорды, опасаясь возможного ухудшения здоровья ветерана.

Как рассказывал сам Маршан, главный секрет его долголетия заключается в любви к спорту и неутомимом желании наслаждаться жизнью, а также в отказе от курения, ограничении алкоголя и кофе, употреблении большого количества фруктов и овощей. В ноябре 2020 года в разгар пандемии коронавируса чемпион даже направил открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону с призывом возобновить занятия спортом.

По словам друга спортсмена, Жерар Мистлер, люди могут не знать имя последнего победителя «Тур де Франс», но они знают Роберта Маршана, передает Le Parisien.

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