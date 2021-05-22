В правительстве назвали победой России создание эффективных вакцин от COVID-19

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает победой страны создание эффективных вакцин против коронавируса. Такое мнение он высказал в субботу, 22 мая, на просветительском марафоне «Новое знание».

По мнению Мишустина, достигнуть этой цели удалось благодаря профессионализму и настойчивости ученых и врачей.

«Жители России могут сейчас, кстати, сделать прививку совершенно бесплатно, к чему я всех еще раз очень серьезно призываю. Создание эффективных вакцин — это наша победа, которая была достигнута как раз благодаря знаниям и, конечно, профессионализму и настойчивости российских ученых, врачей и других специалистов», — заявил премьер-министр.

Как только стало известно распространении новой инфекции, российские специалисты оперативно приступили к активной борьбе с заболеванием, подчеркнул Мишустин.

«И сделали не только вакцины, но и эффективные системы для выявления коронавируса», — указал он.

Премьер-министр также отметил, что российский препарат от COVID-19 «Спутник V» был зарегистрирован почти в 70 странах и является одной из самых востребованных вакцин в мире.

«Сегодня «Спутник V» зарегистрирован почти в семидесяти странах мира. Ведь российская вакцина доказала свою безопасность и эффективность. Можно уже официально сказать: «Спутник V» — одна из самых востребованных вакцин в мире», — цитирует «Газета.ру» Мишустина.

При этом глава правительства отметил, что еще в начале разгара пандемии общественность скептически относилась к российским разработкам, сомневаясь, что ученые смогут осуществить такой серьезный научный прорыв. Однако сейчас россияне изменили свое отношение к отечественной вакцине, что произошло благодаря ее разработчику Денису Логунову, который испытал препарат на себе и открыто рассказал о его создании, добавил премьер-министр.

20 мая Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Ранее, 18 мая, глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что порядка 60% взрослого населения России к осени 2021 года пройдут вакцинацию от коронавируса. В качестве подтверждения этого мнения глава ведомства привела события 2020 года, когда вакцинацию от гриппа прошло 60% населения.

В настоящее время в России проходит масштабная вакцинация от COVID-19, она началась 18 января. Прививку делают бесплатно всем желающим на добровольной основе. На данный момент в стране зарегистрированы четыре препарата от коронавируса: «Спутник V», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».