Девять человек стали миллиардерами благодаря вакцинам. Разбогатели управляющие крупных фармкомпаний, производящих вакцины от COVID-19, передает телеканал «Известия». Состояние гендиректора американской фирмы Moderna Стефана Банселя достигло $4,3 млрд. На втором месте руководитель немецкой BioNTech Угур Шахин — около $4 млрд. В тройке иммунолог и инвестор Modernа Тимоти Спрингер — $2,2 млрд. Суммарное состояние девяти топ-менеджеров — $19,3 млрд.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.