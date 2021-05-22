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На фасаде Третьяковки появился гигантский мурал

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На фасаде Третьяковской галереи на Крымскому Валу в Москве к 165-летию музея появился масштабный арт-проект — двусторонний мурал. Работу художника Саши Купаляна представили 22 мая.

Директор музея Зельфира Трегулова объяснила, что одна сторона работы обращена к городу и той части, где ежедневно гуляет множество людей, а вторая часть — «Древо жизни» — обращена во внутренний двор галереи.

«Сегодня в знаменательный для Третьяковской галереи день, день рождения нашего музея, день 165-летия галереи, мы открываем очень яркий, масштабный и, многие подумают, необычный для Третьяковской галереи проект. Этот проект — работа художника Саши Купаляна, масштабнейший мурал», — сказала Трегулова.

Мурал, получивший название «Взгляд», разместился в колоннаде на набережной парка «Музеон». Работа художника, которую он вместе с командой создавал три недели, передает абстрактный образ музей. Вторая часть представляет собирательный образ мироустройства, связи поколений, духовного и материального.

22 мая 1856 года принято считать днем рождения Третьяковской галереи. Тогда молодой купец Павел Третьяков приобрел две картины Василия Худякова и Николая Шильдера, которые положили начало его знаменитой коллекции.

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