Письмо Эйнштейна продали за более чем $1,2 млн

Письмо Эйнштейна с уравнением E=mc2 продано на аукционе. Покупатель отдал за лот более $1,2 млн, что в три раза превышает запланированную стоимость продажи. Послание на немецком языке написано от руки и датировано 26 октября, передает телеканал «Известия». Письмо было направлено его оппоненту Людвигу Зильберштейну. Записка — часть личного архива физика, который был продан потомками.

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