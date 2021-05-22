Интернет-компании в России объединятся для защиты детей в Сети

Идею бизнеса об объединении российских компаний IT-отрасли в Альянс по защите детей в информационном пространстве поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 22 мая на закрытой встрече «IT-суббота без галстуков» в рамках 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

«Важно не только продемонстрировать свою социальную зрелость как ключевых игроков IT-рынка, но и готовность объединить проекты и инициативы компаний для решения главной задачи — безопасного виртуального настоящего и будущего наших детей», — отметил Кириенко.



Инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. По его словам, необходимость в ней возникла в связи со снижением цифровой грамотности населения России — среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14–17 лет – 6,43.

4 марта стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к разработке мер по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети.

Также в марте сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube из-за того, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.