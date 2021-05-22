Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В правительстве назвали победой России создание эффективных вакцин от COVID-19
Мир
Захарова опровергла заявления о незаинтересованности России в диалоге с ЕС
Общество
С 1 июля впервые получающим паспорт будут вручать экземпляры Конституции
Общество
В правительстве России исключили полный переход на дистанционное образование
Спорт
World Athletics одобрила 23 заявки россиян на участие в международных соревнованиях
Общество
«Вектор» запланировал подать заявку в ВОЗ на одобрение вакцины «ЭпиВакКорона»
Мир
Американский политолог назвал успешной встречу Лаврова и Блинкена
Общество
Каршеринг заявил о восстановлении спроса после ограничений по COVID-19
Общество
Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей

Интернет-компании в России объединятся для защиты детей в Сети

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Идею бизнеса об объединении российских компаний IT-отрасли в Альянс по защите детей в информационном пространстве поддержал первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко 22 мая на закрытой встрече «IT-суббота без галстуков» в рамках 25-го юбилейного Российского интернет-форума (РИФ).

Прийти в платформу: в России появился ресурс для борьбы с мошенниками
Эксперты и волонтеры будут систематизировать сообщения и передавать данные в ЦБ и правоохранительные органы

«Важно не только продемонстрировать свою социальную зрелость как ключевых игроков IT-рынка, но и готовность объединить проекты и инициативы компаний для решения главной задачи — безопасного виртуального настоящего и будущего наших детей», — отметил Кириенко.

Инициативу предложил управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России, странах СНГ и Балтии Михаил Прибочий. По его словам, необходимость в ней возникла в связи со снижением цифровой грамотности населения России — среднее значение уровня цифровой грамотности участников акции «Цифровой диктант» 2021 года составило 6,90 балла из 10 возможных, что на 0,35 балла ниже, чем у участников 2020 года (7,25 в прошлом году). Самый низкий уровень цифровой грамотности у подростков 14–17 лет – 6,43.

4 марта стало известно, что комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России приступила к разработке мер по предотвращению влияния на детей и подростков через зарубежные социальные сети.

Также в марте сообщалось, что Роскомнадзор составил протоколы об административном правонарушении против Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», «Одноклассников», мессенджера Telegram и YouTube из-за того, что социальные сети не удалили призывы к детям к участию в несанкционированных акциях.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021