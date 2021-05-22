Эксперт оценил запрет на выращивание семян петрушки на дачах

Продвижение запрета на выращивания семян петрушки на дачных участках решает только часть проблемы. Такое мнение 22 мая высказал химик-биолог Геннадий Горюшкин.

«На самом деле эта ситуация очень для меня, с одной стороны, интересная, а с другой — показывает, что те, кто придумывает эти законы, хотят выхватить какую-то отдельную часть проблемы, но не более того. Семена петрушки для того, чтобы они поступили в торговую сеть, их должны где-то вырастить. Причем в таком количестве, которое хватит на тонну масла», — цитирует Горюшкина телеканал «Звезда».

Эксперт добавил, что ключевой момент заключается в свойствах самого растения. Также он рассказал, что современные методы исследования позволяют выявить любое вещество в любом растении. В петрушке, как уточнил Горюшкин, есть важный набор витаминов и антиоксидантов, которые позволяет человеку отказаться от использования лекарств.

«Что касается петрушки, то у меня создается впечатление, что кому-то важно из народных средств исключить определенные технологии, которые давно использовались. К примеру, использование такого мощного антиоксиданта, который находится в петрушке», — заключил биолог.

Ранее в этот день адвокат Евгений Корчаго напомнил, что выращивать и использовать в пищу зелень петрушки кудрявой можно и законно, а вот ее семена включены в СанПиН «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов» и попадают под запрет.

По его словам, в список запрещенных растений включили именно семена петрушки кудрявой, поскольку из них «можно приготовить опасное для здоровья человека масло».

Юрист предупредил, что за выращивание семян с целью получения наркотического масла, при условии, что это будет доказано, полагается ответственность в соответствии со ст. 228 Уголовного кодекса РФ. Согласно статье, за такое преступление положен штраф до 40 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех месяцев. Кроме того, возможно и наказание в виде обязательных работ сроком до 480 часов либо исправительных работ на срок до двух лет. Карчаго подчеркнул, что не исключено ограничение свободы сроком до трех лет или лишение свободы на тот же срок.