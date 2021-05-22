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Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей

Путин назвал РФ страной уникальных возможностей для талантливых людей

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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию страной, богатой уникальными возможностями для представителей современной талантливой молодежи. Такое мнение он высказал в субботу, 22 мая, обращаясь к участникам просветительского марафона «Новое знание».

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По словам президента, для достижения успеха российской молодежи в первую очередь необходимо стремление найти свое призвание в жизни.

«Для активного, талантливого человека Россия — страна уникальных возможностей. А вы, каждый из вас, безусловно, талантлив. Главное — это проявить свой дар, свои сильные стороны и начать действовать, идти только вперед», — заявил российский лидер.

Общество «Знание» даст возможность молодежи найти свой профессиональный путь и реализовать потенциал во всех направлениях, уверен Путин. Вместе с тем он отметил, что, несмотря на высокое значение современных технологий ,«ничто не станет заменой живого общения, а наставничество всегда было и остается самым эффективным инструментом передачи знаний и навыков».

«В этой связи принципиально важно, чтобы постоянными участниками программы общества «Знание» стали не только ведущие эксперты, но и руководители, первые лица госструктур и крупных компаний, признанные мастера в области науки, искусства. Их опыт и личный пример — лучшая мотивация для молодых людей получать знания, развиваться, расширять кругозор и формировать гражданскую позицию, реализовать себя, свои идеи, планы», — заключил Путин.

Он также пожелал удачи участникам марафона.

21 мая американский предприниматель, инженер, руководитель Tesla и SpaceX Илон Маск в ходе выступления на просветительском марафоне «Новое знание» охарактеризовал российскую молодежь как талантливую и энергичную. Кроме того, он призвал молодых граждан РФ сохранять энтузиазм и оптимистичный настрой на будущее.

Марафон «Новое знание» стартовал 20 мая, он проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов. Число просмотров трансляций марафона за двое суток уже превысило 12 млн.

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