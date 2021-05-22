МВД решило ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

В России хотят ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

В ведомстве указали, что специальный режим будет установлен в отношении тех мигрантов, которые не имеют правовых оснований для того, чтобы быть в России, но вынуждены находиться в стране.

Речь идет об иностранцах, которые не могут вернуться на родину из-за ситуации с коронавирусом, а также в отношении которых приостановлено исполнение решений о высылке или в случаях ограничения выезда из РФ в связи с необходимостью исполнения назначенных наказаний.



Режим также могут распространить на иностранцев, «страдающих социально опасными инфекционными заболеваниями», которых Роспотребнадзор отправил на самоизоляцию, отметили в МВД.

При этом в отношении таких категорий иностранных граждан, пребывающих на территории РФ, могут законодательно ввести ряд ограничений, внеся соответствующие изменения в КоАП РФ.

В настоящее время, по информации МВД, с марта прошлого года около 1,6 млн мигрантов не выехали из России после окончания срока пребывания в стране. Принятые меры позволили урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек.

Ранее, 20 мая, МВД сообщало, что для мигрантов, которые не могут покинуть страну из-за ограничений авиаперелетов, срок пребывания в России продлят на 90 дней, для чего иностранцам нужно будет обратиться с соответствующим заявлением в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту фактического пребывания, пишет «Газета.ру».

21 мая президент России Владимир Путин пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов. В первую очередь это коснется граждан членов Евразийского экономического союза.

Он указал, что в скором времени будет запущена специальная система «Работа без границ», которая упростит оформление документов, необходимых для трудоустройства.