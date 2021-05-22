На водохранилище около Кодинска обнаружили масляное пятно площадью в 15 га

На водохранилище около Кодинска обнаружили масляное пятно площадью в 15 га

2021-05-22 13:32:29

2021-05-22 13:32:29

2021-05-22 13:32:29

2021-05-22 13:32:29

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