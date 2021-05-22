Ковальчук рассказал о влиянии научных достижений на защищенность России от угроз

Президент Курчатовского института Михаил Ковальчук выступил на марафоне «Новое знание», зачитав для участников лекцию на тему «От атомного проекта к природоподобным технологиям», передает РЕН ТВ.

По его словам, научное и технологическое развитие России находится на передовом уровне.

«Еще несколько десятков лет назад слов «ядерная энергия», «ядерная» вообще не существовало. Никто не знал, а сегодня мы суверенны «под ядерным зонтиком» только потому, что когда-то были приняты правильные решения. Сегодня наступает эпоха, когда плавно тот зонтик становится дырявым и надо искать новый», — заявил Ковальчук в начале выступления.

Он добавил, что существует два взаимосвязанных между собой направления развития, которые являются ключевыми для жизнеобеспечения государства. Ковальчук отметил, почему именно от технологических приоритетов зависит будущее страны.

«Чем больше у вас денег, тем больше масштаб ваших желаний и возможностей, тем больше у вас нехватка денег. Тем жестче стоит вопрос выбора приоритета. Когда вы выбираете приоритеты, их легко можно поделить на две группы. Первая — тактическая. Если мы не будем с вами производить продукты, лекарства, бензин, то мы с вами не доживем до завтра. Эти приоритеты всегда нацелены на продукты и рынки, а значит, имеют отраслевой характер. Что очень важно — они обеспечивают эволюционно-модернизационное развитие. Но есть другой тип приоритетов. Я их назвал «стратегические». Это приоритеты, которые имеют дальнюю или среднюю перспективу. Они основаны на принципиально новые прорывные технологии, но на базе фундаментальной науки, что крайне важно. Цель — не рынки и продукты, а новые технологии. Но именно эти приоритеты обеспечивают лидирующее положение страны в будущем. Но эти приоритеты связаны: без тактических вы доживете до завтра, но затем стратегические приводят потом к тому, что и тактические работают — создают новые рынки», — рассказал он.

Для того чтобы проиллюстрировать механизм влияния стратегических приоритетов, Ковальчук обратился к временам Второй мировой войны, когда американцы сбросили в Японии ядерную бомбу. Тогда перед Советским Союзом встал вопрос о создании бомбы, что явилось стратегическим приоритетом для страны, обеспечившим ее безопасность.

«Когда вы принимаете правильный стратегический приоритет, вы взрываете цивилизацию, на десятки лет определяете ее лицо. Был у нас приоритет очень простой. Тогда был вызов — американцы взорвали бомбу. Они уничтожили сотни тысяч людей, единственный раз в мире сбросив ядерную бомбу на живые города. И у нас был выбор: либо мы делаем бомбу, либо перестаем существовать, как Хиросима и Нагасаки. Наша власть и часть научного сообщества нашли в себе силы в тяжелейшие годы войны принять решение начать делать то, что было непонятно. Была создана бомба.<...> И мы родоначальники атомной энергетики в мире. Мы сегодня единственный флот в мире атомно-ледокольный. И мы безраздельно царствуем в высоких широтах в Арктике», — подчеркнул Ковальчук.

Благодаря развитым технологиям Россия является суверенной страной, считает он. Кроме того, наличие сильной технологической инфраструктуры позволило стране избежать того, что произошло с Украиной, указал специалист.

«Мы являемся одной из немногих суверенных стран. И второе — мы сохранились только потому, что наши с вами предшественники создали ядерное оружие и средства его доставки — атомные подлодки и баллистические ракеты. Но главное — что возникли рынки. И сегодня мы ключевые игроки на рынке атомной энергетики, ключевые игроки на рынке материалов. Мы конкурентоспособны в таких областях, где у нас практически нет конкурентов или единичны», — заключил Ковальчук.

Накануне первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко дал старт марафону «Новое знание», который проходит с 20 по 22 мая. Одним из известных спикеров, которые выступают на мероприятии, стал американский бизнесмен, основатель Tesla и SpaceX Илон Маск.

Главная цель марафона «Новое знание» заключается в предоставлении учащимся как можно больше информации. Так, некоторые уроки у российских школьников в ближайшие дни будут вести министры и главы ведущих компаний.

Марафон «Новое знание» проходит в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Сочи, Владивостоке, Новосибирске и Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности — например, история и культура, спорт, наука и технологии.

В программе форума запланировано более 100 дискуссий, лекций, открытых уроков и мастер-классов.