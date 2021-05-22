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Прокуратура Красноярского края начала проверку из-за пятен масла на водохранилище

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На водохранилище у города Кодинска Красноярского края было замечено масляное пятно, в связи с этим прокуратура проводит проверку. Об этом 21 мая сообщила пресс-служба ведомства.

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«Прокуратурой края по поступившему сообщению об обнаружении на водохранилище в 17 км от города Кодинск масляного пятна организована проверка. С целью установления обстоятельств и причин произошедшего на место выехал прокурор Кежемского района», — говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники прокуратуры, МЧС, ГИМС и полиции выявляют источник и объем загрязнения.

Кроме того, произведена установка заградительных бонов, осуществляется обработка сорбентом.

В рамках прокурорской проверки будет дана оценка соблюдению законодательства об охране окружающей природной среды. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Ситуация находится на личном контроле прокурора края.

Информация о загрязнении водохранилища около Кодинска поступила накануне. По данным местных СМИ, на воде было обнаружено масляное пятно, она растеклось на площади в 15 га. Прокуратура сообщила, что в Ангару примесь не попала.

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