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Греция продлила разрешение на въезд неограниченного числа россиян

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Власти Греции продлили до 31 мая разрешение на въезд в страну неограниченного числа российских граждан. Об этом в субботу, 22 мая, говорится в публикации в правительственной газете Греции.

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Согласно заявлению, власти Греции разрешили приезд неограниченному числу граждан РФ при наличии у них одного из документов: свидетельства о вакцинации от коронавируса, отрицательного результата ПЦР-теста или справки о перенесенном COVID-19.

«Согласно [решению правительства] страны, которое будет действовать с 22 мая до 6:00 (совпадает с мск) 31 мая, граждане стран, въезд которых в Грецию разрешен, могут использовать для этого международные аэропорты страны, морские порты Патры, Игуменица и острова Керкира, контрольно-пропускные пункты [на сухопутных границах] в Промахонасе и Орменио круглосуточно, а также в Эвзони и Нимфея с 7:00 до 23:00», — отметили в издании.

Туристы за день до прибытия в страну должны заполнить электронную форму PLF (Passenger Locator Form) на сайте https://travel.gov.gr, указав свои контактные данные в Греции. По прилете пассажир обязан показать документ сотрудникам генсекретариата гражданской защиты и национальной организации общественного здравоохранения, уточнили в правительстве.

Греция с 14 мая отменила ограничения на въезд россиян.

Министр туризма Греции Харис Теохарис 13 мая заявил, что страна будет принимать путешественников, привитых «Спутником V», а также прошедших вакцинацию китайским препаратом от коронавируса.

В феврале Россия на взаимной основе возобновила регулярное авиасообщение с Грецией, прерванное в прошлом году на фоне пандемии. Об этом говорилось в распоряжении премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Решение было принято оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией в конце января. Авиакомпании могут выполнять по два регулярных рейса в неделю по маршруту Москва–Афины.

В прошлом году на фоне пандемии коронавируса авиасообщение между странами было прервано. В сентябре Греция разрешила въезд 500 россиян в неделю. Затем это решение неоднократно продлевалось. С 22 марта количество разрешений на посещение россиянами Греции было увеличено в восемь раз.

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