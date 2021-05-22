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В МИД РФ сообщили о поставках медицинского оборудования в Палестину

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РФ и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прорабатывают возможность поставок Палестине медицинского оборудования, сообщили 22 мая в российском дипломатическом ведомстве.

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«Что касается гуманитарного содействия Палестине со стороны Российской Федерации, то мы его оказываем и будем продолжать оказывать на регулярной основе», — передает «РИА Новости».

В МИДе подчеркнули, что прорабатывается вопрос реализации совместного с ВОЗ проекта поставки для нужд палестинского минздрава 10 хирургических и 10 медицинских модулей для лечения неинфекционных заболеваний и в течение трех месяцев, по прогнозам экспертов, предполагается оказать медицинскую помощь 100 тыс. пациентов и провести 1 тыс. хирургических операций, отметили в министерстве.

«В нынешних условиях такая помощь особенно востребована», — добавили в дипведомстве.

Ранее 22 мая в МИДе сообщили о намерении продолжать оказывать помощь жителям Палестины, которые оказались в зоне конфликта с Израилем. В министерстве напомнили, что с 2014 года Россия ежегодно выделяет по $2–3 млн в фонд Всемирной продовольственной программы на обеспечение продовольственных потребностей Палестины.

21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что российская сторона приветствует режим прекращения огня между Израилем и Палестиной вступивший в силу в этот день.

Захарова отметила, что в совокупности предпринятые усилия позволили остановить кровопролитие, «которое уже унесло жизни 230 жителей Палестины». Она также отметила посредническую роль Египта, важный вклад Организации Объединенных Наций и специального координатора объединения по Ближнему Востоку Тора Веннесланда.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной. Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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