На Украине выявили более 4,6 тыс. случаев COVID-19 за сутки

Более 4,6 тыс. случаев заболевания коронавирусом выявлено на Украине за сутки, 178 человек скончались, следует из данных, опубликованных 22 мая украинским минздравом.

«4606 новых случаев COVID-19 зафиксировано в Украине по состоянию на 22 мая 2021 года. В частности, заболели 269 детей и 108 медработников», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

За минувшие сутки были госпитализированы с коронавирусом 1665 человек, 2050 пациентов были выписаны из больниц, выздоровели 12 586 человек. Зафиксировано 178 летальных исходов.

Больше всего подтвержденных случаев инфекции за сутки зафиксировано в Днепропетровской (438), Харьковской (371), Львовской (344), Донецкой (334) и Киевской (303) областях.



Кроме того, отметили в ведомстве, за сутки 17 583 человека привиты против COVID-19. Всего с начала прививочной кампании были привиты 977 011 человек, указали в украинском минздраве.

Всего с начала пандемии на Украине выявлено более 2,1 млн случаев COVID-19, выздоровели 1 941 625 человек, умерли — 49 279.

11 мая министр здравоохранения Украины Максим Степанов сообщил, что на Украине преодолели третью волну COVID-19, однако расслабляться не стоит, так как может начаться четвертая волна коронавируса.

Впоследствии глава украинского правительства Денис Шмыгаль упрекнул Степанова в провале прививочной кампании в стране и переносе сроков поставок вакцин против коронавирусной инфекции. 18 мая Степанов сообщил об отставке.

Ранее, в начале мая, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Евросоюз не выполняет договоренности о поставке вакцины от COVID-19 на Украину.

12 мая главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения страны Виктор Ляшко сообщил, что Украина начала разработку вакцины, в которой коронавирус выращивается на дрожжах.

18 мая минздрав проинформировал, что Украина получила новую партию вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 в количестве 122 850 доз. Всего к концу недели, проинформировали в ведомстве, Украина получит 473 850 доз вакцины.

В апреле стало известно, что более 1 тыс. жителей Украины пострадали после вакцинации от коронавируса препаратом AstraZeneca. При этом регистрировать российскую вакцину «Спутник V» Украина отказалась. По словам Зеленского, ему трудно объяснить гражданам, почему Киев не хочет закупать российскую вакцину.