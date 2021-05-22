Американский политолог назвал успешной встречу Лаврова и Блинкена

Встречу главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена можно считать успешным подходом в отношениях двух стран. Об этом в субботу, 22 мая, рассказал в интервью ТАСС политолог, директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне Питер Кузник.

«Отношения между США и Россией достигли настолько низкого уровня, что даже сам факт того, что Блинкен и Лавров не подрались и не обменялись ругательствами на этой встрече в Исландии, уже следует считать достаточно успешным исходом», — заявил Кузник.

Политолог добавил, что «многие опасались повторения катастрофической встречи Блинкена с членом Госсовета КНР Ван И в Анкоридже в марте». Тогда госсекретарь Соединенных Штатов начал переговоры с обвинений в адрес Пекина, на что получил крайне жесткий ответ со стороны китайской делегации.

«Лавров заранее предостерег, что Россия вслед за Китаем не станет терпеть подобных проявлений американского высокомерия. Блинкен и (президент США Джо) Байден, вероятно, восприняли это сообщение. На почти двухчасовой встрече Блинкен и Лавров спокойно и уважительно изложили то, в чем они не согласны, но также определили сферы, представляющие совместный интерес, в которых две страны, обладающие наибольшей военной мощью в мире, могли бы работать вместе для движения вперед», — заключил эксперт.

21 мая Лавров прокомментировал свою встречу с госсекретарем США, состоявшуюся в исландском Рейкьявике. По словам главы российского МИДа, входе беседы он был очень откровенен и его собеседник тоже.

Лавров и глава американского Госдепа провели две встречи. Первая состоялась в Рейкьявике в ночь на 20 мая и продолжалась почти два часа. О второй сообщила официальный представитель МИДа Мария Захарова. Дипломат отметила, что встреча министра иностранных дел РФ и госсекретаря США была короткой.

Перед началом переговоров российский министр заявил, что Москва и Вашингтон должны определиться с тем, как дальше развивать отношения при сегодняшних серьезных расхождениях. Лавров подчеркнул, что Россия готова «разгрести завалы, которые достались в наследство от предыдущих администраций США», в том числе по вопросу нормального функционирования дипломатических миссий в обеих странах.