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В России выявили 8709 случаев коронавируса за сутки

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В России выявили 8709 случаев коронавируса за сутки. Об этом заявили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

«За последние сутки в России выявлено 8709 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 12% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 386 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 9345 человек», — говорится в сообщении.

Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве (2653), Санкт-Петербурге (833) и Подмосковье (775).

Всего на сегодняшний день в стране выявлено 4 992 554 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 118 125 летальных исходов, выздоровели 4 610 465 человек.

Ранее, 21 мая, в Минздраве России заявили, что ситуация с распространением COVID-19 в стране остается напряженной. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, все силы необходимо направить на вакцинацию населения. Особенно необходимо уделить внимание обеспечению вакцинации людей из групп риска, которых направляют на санаторно-курортное лечение.

За день до этого премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что на вакцинацию населения от коронавируса в этом году дополнительно будет выделено 26 млрд рублей. Он подчеркнул, что добровольная бесплатная вакцинация будет продолжаться до формирования коллективного иммунитета. В связи с этим правительство предлагает включить вакцинацию от COVID-19 в национальный календарь прививок.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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