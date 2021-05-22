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Эксперт рассказал о мерах безопасности в сезон активности клещей

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Специалист по особо опасным инфекциям доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, какие меры предосторожности следует принимать в сезон клещевой активности.

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Он напомнил, что, планируя поход в лес, нужно уделить особое внимание своей одежде.

«Манжеты на брюках, на рукавах, на голову что-то лучше надеть и осмотреть друг друга», — цитирует RT.

Принести на себе клеща также могут домашние животные, указал Жемчугов.

«Могут укусить собаку. Они людей заразить не смогут, но для собак это смертельная болезнь… Первый признак — температура, отсутствует аппетит», — сказал эксперт, напомнив о необходимости профилактики с помощью таблеток и специальных растворов.

Специалист также отметил, что найденного клеща надо обязательно отнести на проверку.

Жемчугов также указал на важность вакцинации от клещевого энцефалита особенно жителей опасных в этом плане регионов. «Это всё Зауралье, севернее Москвы и в северных районах Московской области. Если кто-то планирует поехать на Алтай, в Омскую область, в Тюменскую, нужно вакцинироваться за пару месяцев против клещевого энцефалита», — рассказал эксперт.

Он добавил, что помимо энцефалита другим опасным заболеванием является клещевой боррелиоз. «Второе серьезное заболевание, которое есть в Московской области, на юге, в Рязани, в Калуге, — это клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма. Там такой большой смертности нет, но есть инвалидизация», — пояснил Жемчугов.

По данным Роспотребнадзора на 21 мая, в Москве случаи присасывания клещей были зарегистрированы при посещении Битцевского, Измайловского, Тимирязевского парков, лесопарков Лосиный остров, Серебряный бор, а также в Зеленограде и в ТиНАО.

В этом году, сообщили в ведомстве, против клещевого вирусного энцефалита были привиты 20 424 человека, в том числе 7438 детей. Это более чем в два раза превышает число лиц, привившихся в прошлом году.

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