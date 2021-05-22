Разведенный несовершеннолетними костер стал причиной пожара в Кургане

Действия несовершеннолетних стали причиной пожара в городе Кургане, уничтожившего десять жилых домов и надворных построек. Об этом 22 мая сообщила пресс-служба УМВД России по Курганской области.

«Первого мая в городе Кургане в результате неосторожного обращения с огнем были повреждены и уничтожены десять жилых домов и надворных построек. Следственной частью следственного управления УМВД России по Курганской области расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», — следует из сообщения.

По данным следствия, лицами, причастными к пожару, являются четверо несовершеннолетних, которые разожгли костер на берегу реки. Огонь перекинулся на сухую траву и расположенные рядом строения.

В настоящее время в отношении них проводятся процессуальные и следственные действия.

Ранее, 22 марта, стало известно о возбуждении уголовного дела в связи с гибелью шести человек при пожаре в Удмуртии. Жертвами пожара стали члены семьи, среди них — четверо детей. Причины происшествия выясняются.