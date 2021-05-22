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Названы сроки завершения испытаний «Спутника V» для пациентов с онкологией

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Клинические исследования российской вакцины от коронавируса «Спутник V» для пациентов с онкологическими заболеваниями должны быть завершены до конца года. Об этом 22 мая в ходе форума «Новое знание» сообщил заместитель директора по научной работе центра имени Гамалеи Минздрава России Денис Логунов.

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«Я очень надеюсь, что до конца года мы стартуем и проведем какую-то значимую часть такого клинического исследования. До его окончания говорить об эффективности и защитной эффективности не представляется возможным», — сказал он, заверив, что в ближайшее время центр надеется закончить клинические исследования действия вакцины.

В апреле врачи Люберецкой областной больницы спасли жизнь пациента с коронавирусом, двусторонней пневмонией и опухолью, которая спровоцировала кишечное кровотечение.

Выяснилось, что легкие пациента были поражены на 25%.

Также в апреле врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, что COVID-19 способен уничтожать раковые клетки у пациентов с онкологией.

Он уточнил, что при лечении рака используются различные методы стимуляции иммунитета, и в случае если взрыв иммунной активности вызван вирусом, часть опухолевых клеток «может погибнуть в этом пожаре».

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