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Автомобиль сбил пешехода в Екатеринбурге

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В Екатеринбурге водитель BMW сбил 24-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Об этом 22 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице Высоцкого. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. По словам водителя, он двигался со скоростью 60 километров в час, когда неожиданно на дорогу выбежал молодой человек. Мужчина попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

Как отмечает Telrgram-канал «Инцидент Екатеринбург», медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 21 мая, в результате ДТП с участием мопеда в Оренбургской области один человек погиб, а другой получил серьезные травмы.

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