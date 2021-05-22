Автомобиль сбил пешехода в Екатеринбурге

В Екатеринбурге водитель BMW сбил 24-летнего пешехода. Молодой человек скончался на месте от полученных травм. Об этом 22 мая сообщил телеканал РЕН ТВ.

ДТП произошло на улице Высоцкого. Пешеход переходил дорогу в неположенном месте. По словам водителя, он двигался со скоростью 60 километров в час, когда неожиданно на дорогу выбежал молодой человек. Мужчина попытался резко затормозить, но наезда избежать не удалось.

Как отмечает Telrgram-канал «Инцидент Екатеринбург», медосвидетельствование показало, что водитель был трезв.

Устанавливаются обстоятельства происшествия.

Ранее, 21 мая, в результате ДТП с участием мопеда в Оренбургской области один человек погиб, а другой получил серьезные травмы.