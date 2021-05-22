МВД введет режим «контролируемого пребывания» для мигрантов

В России планируется ввести специальный режим «контролируемого пребывания» для мигрантов, которые не имеют права находиться в стране, но вынуждены оставаться из-за сложившихся обстоятельств. Об этом 22 мая сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.

Режим, который получит название «Контролируемое пребывание», планируется ввести в качестве одной из мер профилактического характера для повышения эффективности механизма обеспечения правопорядка в миграционной сфере, отметили в ведомстве.

Режим будет применяться к иностранцам, в отношении которых по той или иной причине приостановлено исполнение решений о высылке или ограничен выезд из страны. Также он может коснуться иностранцев с социально-опасными инфекционными заболеваниями.

Для мигрантов, на которых он будет распространяться, в случае нарушений могут ввести административную ответственность. Эти меры позволят урегулировать правовой статус около 400 тыс. человек, считают в МВД.

По данным ведомства, с марта 2020 году Россию не покинули около 1,6 млн мигрантов, чей разрешенный срок пребывания в стране уже закончился. Около 450 человек были депортированы специально организованными рейсами, пишет «Газета.ру».

20 мая сообщалось, что МВД может продлить незаконным мигрантам, которые не могут вернуться на родину из-за остановки транспортного сообщения, срок пребывания в России до 90 дней.

Ведомство уточнило, что таким иностранным гражданам нужно обратиться с соответствующим заявлением в подразделение по вопросам миграции территориального органа МВД России по месту пребывания. Указ был принят в апреле прошлого года, чтобы мигранты могли закрепить свой правовой статус во время пандемии коронавируса. Действие документа продлено до 15 июня 2021 года.

Президент России Владимир Путин 21 мая пообещал улучшить условия для трудовых мигрантов, в первую очередь из стран Евразийского экономического союза.