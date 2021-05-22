Эксперт рассказал о защите от инфляции

Прирост потребительских цен и скорость данного явления, зафиксированные во многих странах мира, начинают подтверждать прогнозы экспертов относительно риска возникновения инфляции, однако подобная ситуация может показаться даже благоприятной с точки зрения категории участников экономического рынка. Об этом в субботу, 22 мая, сообщил директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК «Альфа-Капитал» Владимир Брагин.

«Выходящие сейчас данные по инфляции в развитых странах, на первый взгляд, полностью подтверждают опасения того, что инфляционные риски начинают себя проявлять «в полный рост», — рассказал директор банка в своем комментарии «РИА Новости».

Брагин добавил, что соответствующее заключения подтверждают в том числе такие факторы, как разного рода индикаторы инфляционных ожиданий, что будет оказывать давление на долговые рынки и котировки акций «компаний роста».

Однако с совершенно полярной точки зрения данные условия рассматриваются так называемыми «компаниями стоимости», в числе которых нефтегазовые и металлургические организации. На фоне текущих экономических показателей спрос на «компании стоимости» должен оставаться повышенным, что также относится к российскому рынку акций с высокой концентрацией «компаний стоимости» в индексах.

Благоприятна нынешняя ситуация в том числе для активов, которые рассматриваются как защитные или альтернативные. В качестве примера специалист привел цену на золото, показавшую прирост более чем на 10% за период с начала апреля.

Брагин указал, что высокие цифры, свойственные инфляции, не должны пугать инвесторов по той причине, что в реальности данное завышение обусловлено эффектом низкой базы в прошлом году, отличившимся началом пандемии и вызванным как следствие экономическим кризисом.

«И хотя глупо отрицать наличие объективных причин для ускорения инфляции, оценка инфляционных рисков только на основе последних данных даст заведомо завышенные результаты. А это приводит и к неправильной оценке будущей политики Федеральной резервной системы, и других ключевых центральных банков», — заключил эксперт.

17 мая зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин сообщил, что в настоящее время годовая инфляция в России находится на плато и начнет замедляться ближе к осени.

23 апреля Центробанк повысил прогноз по инфляции по итогам 2021 года до 4,7–5,2% с 3,7–4,2% и заявил об ожидании ее возвращения к цели в 4% в середине 2022 года и сохранении ее на этом уровне в дальнейшем.

В тот же день ЦБ повысил ключевую ставку с 4,5 до 5% годовых. Решение было направлено на снижение темпов инфляции, укрепление курса рубля, роста процентов по кредитам и депозитным вкладам. В начале апреля Минэкономразвития сообщило, что пик годовой инфляции был пройден в марте.