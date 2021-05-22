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США ввели санкции против российских судов и компаний из-за Nord Stream 2

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Власти США приняли санкции в отношении российских судов, связанных со строительством газопровода «Северный поток – 2». Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте министерства финансов США в пятницу, 21 мая.

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Всего под ограничительные меры попали 13 судов, в числе которых «Академик Черский», «Артемис оффшор», «Бахтемир», «Балтийский исследователь», «Финвал», «Капитан Беклемишев», «Мурман», «Нарвал», «Сивуч», «Спасатель Карев», «Умка», «Владислав Стрижов» и «Юрий Топчев».

Среди компаний, попавших в санкционный список, — «Морская спасательная служба», «Мортранссервис», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд и ООО «Коксохимтранс». Последняя компания ранее уже попала под санкции в связи с ситуацией на Украине.

Вместе с тем правительство Соединенных Штатов дало разрешение на операции с российской Морской спасательной службой, которые не связаны со строительством газопроводов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток».

В четверг, 20 мая, в сенат США был внесен законопроект, предусматривающий введение санкций в отношении оператора проекта «Северный поток – 2» компании Nord Stream 2AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига. 19 мая агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники сообщило о том, что администрация Соединенных Штатов отказалась вводить санкции против оператора «Северного потока – 2».

Впервые США ввели ограничения против проекта в конце 2019 года. Это привело к приостановке работ на объекте, так как швейцарская компания AllSeas была вынуждена вывести свои суда-трубоукладчики с места строительства СП-2 в Балтийском море.

«Северный поток – 2» строится от России до Германии по дну Балтийского моря с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают Прибалтика, Польша, Украина и США.

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