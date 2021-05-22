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Овечкин вышел на 16-е место по заброшенным шайбам в истории Кубка Стэнли

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял 16-е место по заброшенным шайбам в Кубке Стэнли. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает «Спорт-Экспресс».

Сделать это ему помогла шайба, отправленная в ворота «Бостон Брюинз» во время четвертого матча с этой командой на 5-й минуте 3-го периода. Для Овечкина она стала 71-й за карьеру в плей-офф НХЛ.

Россиянин по этому показателю сравнялся с Брайаном Троттье (71), опередив Стива Айзермана, а рекорд принадлежит Уэйну Гретцки (122).

Однако гол Овечкина не спас «Вашингтон Кэпиталз» от проигрыша. «Бостон Брюинз» одержали победу со счетом 4:1. У победителей отличились Бред Маршанд, Давид Пастрняк, Чарли Койл и Мэтт Гризлик.

16 мая Овечкин вышел на третье место по очкам среди левых нападающих за карьеру в плей-офф чемпионата.

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