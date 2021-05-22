Пять человек пострадали в результате ДТП на Алтае

Жители села Ортолык, расположенного в Республике Алтай, попали в ДТП, в результате пострадали пять человек. Водитель иномарки и четыре пассажира авто были были доставлены в больницу. Об этом в субботу, 22 мая, сообщила пресс-служба республиканского Министерства внутренних дел (МВД).

Уточняется, что еще одному пассажиру госпитализация не потребовалась

«2 мая около 1:26 часов в Кош-Агачском районе, на 878 километре автодороги Р-256 «Чуйский тракт», 35-летний местный житель, управлял автомобилем Toyota Ipsum, двигаясь со стороны с. Кош-Агач в направлении г. Горно-Алтайск, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части дороги, с последующим опрокидыванием транспортного средства», — сообщается на сайте ведомства.

По его данным, у виновника ДТП не было водительских прав.

В настоящий момент по факту произошедшего инициировано административное расследование, обстоятельства ДТП устанавливаются.

Ранее, 21 мая, в результате ДТП с участием мопеда в Оренбургской области один человек погиб, а другой получил серьезные травмы.