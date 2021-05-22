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Синоптики рассказали о погоде в Москве на 22 мая

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Теплая и облачная погода ожидается в столичном регионе в субботу, 22 мая. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в Москве воздух прогреется до 20-22 градусов. Ночью похолодает до 10 градусов выше нуля.

Ветер юго-западный, 3-8 м/с, местами с порывами до 15 м/с, в связи с чем 22 мая в Московском регионе объявлен желтый уровень опасности.

Атмосферное давление составит около 748 мм ртутного столба.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах плюс 17-22 градусов. В ночь на воскресенье она может опуститься до отметки плюс семь градусов.

Ранее, 19 мая, ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что первая половина июня в столице будет относительно нежаркой и температура воздуха придет к летним нормам ближе к середине месяца.

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