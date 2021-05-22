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В МИД РФ рассказали об оказании гуманитарной помощи Палестине

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Москва на фоне эскалации в ближневосточном регионе намерена продолжить оказание всесторонней поддержки палестинскому населению. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает пресс-служба МИД РФ.

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В ведомстве напомнили, что начиная с 2014 года Россия ежегодно выделяет по $2–3 млн в фонд Всемирной продовольственной программы на обеспечение продовольственных потребностей Палестины.

«Совокупно за этот период (включая взнос за 2020–2021 годы в размере $5 млн) нами было выделено $18 млн. Поддерживаем также Ближневосточное агентство для помощи палестинским беженцам и организации работ. В рамках взятых на себя обязательств в марте осуществили очередной ежегодный добровольный платеж в бюджет Агентства в размере $2 млн», — цитирует сообщение «РИА Новости».

В МИДе отметили, что Москва намерена продолжать это финансирование.

В ведомстве добавили, что в российских вузах продолжают обучаться палестинские студенты — в соответствии с установленной квотой. Кроме того, Минтруд России создает многофункциональный центр компетенций в палестинском городе Бирзейте.

В МИДе подчеркнули, что важнейшими задачами повестки дня являются препятствие насилию, избежание «нового витка опасной конфронтации», влекущей гибель мирного населения, а также создание условий для перезапуска процесса палестино-израильского конфликта.

21 мая официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что российская сторона приветствует режим прекращения огня между Израилем и Палестиной.

Захарова отметила, что в совокупности предпринятые усилия позволили остановить кровопролитие, «которое уже унесло жизни 230 жителей Палестины», в числе которых 52 ребенка и 12 жителей Израиля. Она также отметила посредническую роль Египта, важный вклад Организации Объединенных наций и спецкоординатора объединения по Ближнему Востоку Тора Веннесланда.

20 мая израильский кабмин по вопросам безопасности одобрил одностороннее прекращение огня в конфликте с Палестиной, которое вступило в силу 21 мая в 2:00 по местному времени (совпадает с мск). Радикальное движение ХАМАС согласилось на перемирие при посредничестве Каира.

В начале мая произошло обострение конфликта между Палестиной и Израилем. Тогда власти Израиля начали выселять арабские семьи в Восточном Иерусалиме, что спровоцировало беспорядки и протесты палестинцев. 10 мая в ситуацию вмешалась контролирующая сектор Газа радикальная группировка ХАМАС. Стороны обменивались ракетными ударами.

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