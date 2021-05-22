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Число погибших в результате крушения самолета ВВС Нигерии выросло до 11

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Число жертв крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в пятницу, 21 мая, у аэропорта города Кадуна в одноименном штате, увеличилось до 11 человек. Об этом сообщила местная газета Punch.

В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру. Отмечается, что также погибли еще 10 офицеров, включая экипаж самолета.

Как уточняется, причиной крушения самолета могли стать плохие погодные условия.

Ранее сообщалось о восьми погибших, включая Аттаиру.

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