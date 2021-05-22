Штурмовавшего Капитолий «викинга» направили на психологическую экспертизу

Суд США постановил провести экспертизу психологического здоровья Джейкобу Энтони Чансли, более известному как «викинг» или «шаман». Мужчина принимал участие в штурме здания Капитолия 6 января 2021 года. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает агентство Reuters.

По словам американского окружного судьи Ройса Ламберта, экспертиза должна содержать оценку степени понимания Чансли выдвинутых против него обвинений.

На данный момент подсудимому предъявлено шесть обвинений федерального уровня. Он принимал участие в штурме Капитолия после речи бывшего американского президента Дональда Трампа о том, что президентские выборы в США в 2020 году «были украдены» у него.

Адвокат Чансли Альберт Уоткинс заявил, что его клиент нуждается в медицинской помощи, а также отметил, что несмотря на обретение статуса «викинга» в качестве самого узнаваемого участника штурма, подсудимый не представлял опасности.

В феврале этого года стало известно о том, что Джейкоба Чансли перевели в другой изолятор, чтобы тот смог соблюдать органическую диету.

Адвокат подсудимого сообщил, что тот не ел больше недели, так как ему не подавали необходимые по медицинским показаниям и религиозным убеждениям продукты. С правом Чансли на соблюдение диеты по религиозным причинам согласился окружной суд, вследствие чего он был переведен в другой изолятор.

9 января федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинения Чансли в связи с беспорядками у Капитолия. Его обвинили в умышленном проникновении в запрещенное к доступу здание без законных полномочий, а также в нарушении общественного порядка на территории Капитолия. Чансли арестован.

6 января сторонники действующего на тот момент президента США Дональда Трампа устроили беспорядки в Вашингтоне. Во время протестов они ворвались в Капитолий. Произошли столкновения с полицией, в ходе которых пострадали десятки человек с обеих сторон. Пять человек погибли, в том числе один из правоохранителей.