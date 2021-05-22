Захарова рассказала о сути двусторонних отношений России и США

Россия и США могут взаимодействовать по ряду вопросов, но на равноправной основе, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат подчеркнула, что сотрудничество с американской стороной должно быть равноправным, сообщает телеканал «Известия».

«Что касается круга вопросов, по которому наши страны могут взаимодействовать, то он давно, по-моему, и хорошо описан. Начиная от народов наших стран, которые и развивают гуманитарные связи, и имеют личные, дружеские контакты, хотят вести бизнес, и заканчивая глобальной мировой повесткой. Мы об этом очень много говорили всегда и подчеркивали, что это и есть суть двухсторонних отношений», — сказала Захарова.

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